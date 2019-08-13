Экологи уличили чиновников в занижении данных о пожарах в Сибири

13 августа 2019     11
Экологи уличили чиновников в занижении данных о пожарах в Сибири

Площадь природных пожаров в Сибири достигла максимума с начала года и сейчас составляет 5,4 миллиона гектаров, сообщили в российском отделении Greenpeace со ссылкой на спутниковые данные.

«Общая площадь, пройденная огнем, в ближайшее время превысит уровень 2018 года, а к концу сезона может побить и рекорд 2012 года», — говорится в публикации. Экологи уточнили, что огонь уже прошел 14,9 миллиона гектаров леса, в 2012 году эта цифра составила рекордные 18,1 миллиона.

В организации отметили, что в своих официальных сводках Авиалесохрана занижает показатели почти в два раза и пишет только о трех миллионах гектаров. Ситуация с пожарам улучшилась с началом дождей и похолоданием, но тушится сейчас только девять процентов возгораний на площади в 283 тысячи гектаров, остальные относятся к «зонам контроля», которые по закону не требуется тушить. В Greenpeace подчеркнули, что именно такая тактика и позднее реагирование привели к масштабным пожарам.

Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров действует в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии. В Авиалесохране заявляли, что площадь природных пожаров в России наконец начала сокращаться.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Экологи уличили чиновников в занижении данных о пожарах в Сибири
Экологи уличили чиновников в занижении данных о пожарах в Сибири

Площадь природных пожаров в Сибири достигла максимума с начала года и сейчас составляет 5,4 миллиона гектаров, сообщили в российском отделении …


Сотрудники ГИМС спасли на Байкале перевернувшийся катамаран с туристом
Сотрудники ГИМС спасли на Байкале перевернувшийся катамаран с туристом

На Байкале в районе поселка Большое Голоустное перевернулся катамаран с туристом из Ижевска. Пострадавший был эвакуирован сотрудниками ГИМС, сообщает пресс-служба …


В МЧС предупредили о приближении к Хабаровску паводка
В МЧС предупредили о приближении к Хабаровску паводка

08:34 Гребень паводка на Амуре смещается в сторону Хабаровска, отмечается подтопление прибрежной территории города. © РИА Новости «Гребень паводка на реке …


Любительница загорать голышом взбунтовалась из-за подглядывающего полицейского
Любительница загорать голышом взбунтовалась из-за подглядывающего полицейского

Жительница английского графства Саут-Йоркшир подала в суд на полицию, из-за того, что сотрудник ведомства снял с вертолета, как она загорала …


СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

Новый способ обмана клиентов банков стал популярен у телефонных мошенников в России. Как пишет в понедельник, 12 августа, «Российская газета», …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты