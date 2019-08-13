Экологи уличили чиновников в занижении данных о пожарах в Сибири

Площадь природных пожаров в Сибири достигла максимума с начала года и сейчас составляет 5,4 миллиона гектаров, сообщили в российском отделении Greenpeace со ссылкой на спутниковые данные.

«Общая площадь, пройденная огнем, в ближайшее время превысит уровень 2018 года, а к концу сезона может побить и рекорд 2012 года», — говорится в публикации. Экологи уточнили, что огонь уже прошел 14,9 миллиона гектаров леса, в 2012 году эта цифра составила рекордные 18,1 миллиона.

В организации отметили, что в своих официальных сводках Авиалесохрана занижает показатели почти в два раза и пишет только о трех миллионах гектаров. Ситуация с пожарам улучшилась с началом дождей и похолоданием, но тушится сейчас только девять процентов возгораний на площади в 283 тысячи гектаров, остальные относятся к «зонам контроля», которые по закону не требуется тушить. В Greenpeace подчеркнули, что именно такая тактика и позднее реагирование привели к масштабным пожарам.

Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров действует в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии. В Авиалесохране заявляли, что площадь природных пожаров в России наконец начала сокращаться.

Источник: Лента.Ру