«Экономический рычаг»: почему Вашингтон и Сеул не смогли договориться о финансировании войск США в Южной Корее

США и Южной Корее не удалось прийти к консенсусу по вопросу финансирования американского контингента, размещённого в азиатском государстве. Об этом говорится на сайте южнокорейского МИД. В Госдепе также отметили, что между сторонами существует «большое недопонимание». Вашингтон требует, чтобы Сеул нарастил свою долю в ежегодных расходах более чем в четыре раза — до $4 млрд. Эксперты полагают, что корейские власти вряд ли безоговорочно пойдут на уступки Белому дому, несмотря на давление. По мнению аналитиков, переговорная позиция Южной Кореи демонстрирует, что страна несколько отошла от проамериканского курса.

США и Южной Корее не удалось договориться о новом Соглашении по специальным мерам (SMA), которое регулировало бы финансирование американских военных баз на Корейском полуострове. Об этом 20 марта сообщили в южнокорейском МИД, отметив, что после трёхдневных переговоров в Лос-Анджелесе у сторон по-прежнему остались разногласия.

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«Несмотря на различия в позициях сторон, они договорились провести тщательные консультации, чтобы свести к минимуму последствия отсутствия соглашения и содействовать развитию союза между США и РК и общей оборонной политики посредством скорейшего заключения взаимоприемлемого соглашения», — отмечается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте министерства.

В Государственном департаменте США также указали на трудности в переговорах.

«К сожалению, сохраняется большое недопонимание между США и РК относительно ценности вклада американских налогоплательщиков в гособорону РК. Взаимоприемлемое соглашение потребует большей сосредоточенности и гибкости со стороны РК для достижения справедливого и равного распределения бремени, в полной мере отражающего эту ценность», — заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус агентству «Рёнхап».

Она также добавила, что если до конца марта соглашения достичь так и не удастся, то с начала апреля «почти половина южнокорейских сотрудников американских военных баз будет отправлена в неоплачиваемый отпуск», поскольку заработную плату они получают из выделяемых Сеулом средств. Представитель Госдепа назвала эти обстоятельства «чрезвычайными», требующими «срочного заключения нового Соглашения об особых мерах до 1 апреля».

Госдеп США Reuters © Joshua Roberts

Напомним, прежний договор SMA истёк ещё 31 декабря 2019 года. К настоящему моменту стороны провели уже семь раундов переговоров, центральная тема которых — финансирование размещённых на южнокорейской территории американских военных баз. Как пишут корейские СМИ, изначально Вашингтон требовал от Сеула увеличить свою долю финансирования контингента США с нынешних $870 млн до почти $5 млрд, однако потом снизил запрашиваемую сумму до примерно $4 млрд.

При этом командующий ВС США в Южной Корее (USFK) генерал Роберт Абрамс заявил, что отсутствие части обслуживающего персонала отрицательно отразится на боеспособности американских войск в регионе.

Переговорная позиция

Как отмечает политолог Александр Асафов, сейчас Вашингтон использует «стандартный метод создания обязательств» для южнокорейской стороны.

«Примерно по той же схеме президент США Дональд Трамп осуществляет давление на членов НАТО. Однако если в случае с альянсом это обязательные платежи, они прописаны в уставе организации, то в ситуации с Южной Кореей это уже похоже на прямое вымогательство», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким отмечает, что сумму, которую запрашивает Вашингтон на финансирование своих баз, Сеул считает неоправданно высокой.

«По мнению руководства республики, содержание корейских работников на этих военных объектах не стоит таких денег», — констатирует Ким.

Он также считает, что в конечном итоге южнокорейская сторона не согласится ежегодно выплачивать США требуемую сумму, однако, скорее всего, несколько увеличит свою долю расходов.

«На $4 млрд Сеул не согласится, но американская сторона всё равно надавит на корейское руководство, и страна в конечном итоге вынуждена будет всё же в какой-то степени увеличить расходы на обслуживание американских баз», — спрогнозировал эксперт.

«Курс на объединение»

Аналитики напоминают, что текущие разногласия между Сеулом и Вашингтоном — далеко не единственные.

Так, в начале июня 2019 года Южная Корея отказалась формировать военный альянс с Японией и США, назвав его нежелательным.

«Администрация нашей страны считает, что создание и укрепление альянса Республика Корея — США — Япония — нежелательное явление, поскольку такой формирующийся блок может представлять собой «малое НАТО» в Восточной Азии», — заявил председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной Кореи Сон Ён Гиль на открытии Дальневосточного российско-корейского форума во Владивостоке.

Южнокорейские военные Reuters © Kim Hong-Ji

Эксперты также указывают на тот факт, что осенью США и Южная Корея отложили на неопределённый срок намеченные на ноябрь 2019 года совместные манёвры военно-воздушных сил двух стран Vigilant Ace. Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции в Бангкоке по итогам встречи главы Пентагона Марка Эспера и южнокорейского министра обороны Чон Гён Ду.

Напомним, манёвры ВВС Vigilant Ace («Бдительный лётчик») проходят каждый год, их цель — отработать взаимодействие военных двух стран на случай конфликта с КНДР. В 2017 году совместные тренировки стали самыми масштабными — в них приняли участие около 12 тыс. военнослужащих двух стран.

С точки зрения Александра Асафова, Вашингтон не устраивает, что Сеул «начал постепенно отходить от политики полного подчинения американской стороне». При этом больше всего США «недовольны интеграционным процессом, который идёт между Южной Кореей и Северной», полагает эксперт.

«Обе Кореи взяли курс на объединение — они сейчас ищут точки соприкосновения, идут навстречу друг другу. Соединённым Штатам это не нравится, они используют экономический рычаг, чтобы поставить свою зону оккупации обратно под полный контроль», — говорит Асафов.

В случае если Южная Корея будет продолжать отходить от курса Вашингтона, США будут реагировать на это крайне негативно и ещё больше усилят давление, подчёркивает аналитик.

«В ход могут пойти торговые ограничения и финансовые санкции. Кроме того, американская сторона будет угрожать выводом американского контингента, который якобы поставит Южную Корею под угрозу удара со стороны Северной Кореи и, предположительно, Китая. Но этот аргумент рано или поздно перестанет работать», — отметил Асафов, уточнив, что такой сценарий возможен только после президентских выборов в США.

Военно-политическая зависимость

Тем не менее аналитики сходятся во мнении, что, несмотря на некоторое охлаждение в отношениях между США и Южной Кореей, стороны в краткосрочной перспективе всё же продолжат наращивать военное сотрудничество. Вашингтон не откажется от своих планов по милитаризации республики, подчёркивают эксперты.

Напомним, в июне Соединённые Штаты потребовали от южнокорейских властей завершить установку американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) THAAD и ввести их в эксплуатацию. О размещении этих орудий в южной части Корейского полуострова стороны договорились ещё в 2016 году.

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) THAAD © U.S. Army

В июле 2019-го США поставили Южной Корее два истребителя F-35A. Планируется, что к 2022 году Сеул получит от Вашингтона в общей сложности 40 таких самолётов.

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Кроме того, эксперты напоминают, что американские войска дислоцированы на полуострове с 1950-х годов — сейчас на южнокорейской территории находятся 28,5 тыс. военных США. Кроме того, в азиатской республике находятся также порядка 90 американских боевых самолётов, 40 ударных вертолётов и 60 установок ЗРК Patriot.

Как отметил Евгений Ким, несмотря на некоторый отход от курса Вашингтона, Южная Корея всё же сильно «политически и в военном отношении зависит от Соединённых Штатов».

«Между этими странами заключён военно-политический союз, кроме того, есть и договорённости в финансовом секторе. Например, в условиях распространения коронавирусной инфекции США согласились выручить своих партнёров — подписали соглашение о валютном свопе на $60 млрд», — пояснил Ким.

По его словам, Сеул сможет проявить большую независимость, отказавшись от проамериканской политики, когда в республике появятся политические силы и лидер, способные «однозначно сказать США «нет».

Источник: Россия Сегодня