Эксперты не выявили повреждений в двигателе разбившегося вертолёта Брайанта

09:26

Национальный совет по безопасности на транспорте США опубликовал отчёт после осмотров обломков разбившегося вертолёта, на борту которого находился легендарный баскетболист Коби Брайант.

Как сообщается в отчёте, опубликованном на сайте Национального совета по безопасности на транспорте США, лопасти вертолёта перед крушением работали в штатном режиме, о чём свидетельствуют срезы веток деревьев в зоне трагедии. В двигателе не было обнаружено никаких видимых повреждений. Кроме того, часть приборов вышла из строя под воздействием огня, который возник уже после аварии.

Отмечается, свидетели катастрофы сообщили следователям, что перед падением вертолет резко накренился влево.

Крушение вертолёта, в результате которого погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.

Ранее Дана Уайт признался, что погибший баскетболист Брайант был инвестором UFC.

Источник: Россия Сегодня