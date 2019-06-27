Эксперты определили среднегодовой пробег легковых автомобилей в России в 2019 году

27 июня 2019     18
Эксперты определили среднегодовой пробег легковых автомобилей в России в 2019 году

Стал известен среднегодовой пробег легковых автомобилей в России в 2019 году. Он составил 17,5 тыс. км, сообщает Inforeactor со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

  • РИА Новости

Если говорить о машинах не старше пяти лет, то у транспортных средств Skoda средний пробег достигает 20,7 тыс. км, а у Volkswagen — 19,4 тыс.

Далее следуют Volvo (около 19,4 тыс. км) и Ford (18,8 тыс.).

У Lada и Hyundai — 17,9 тыс. км, у Toyota — 17,85 тыс., у Mitsubishi — 17,8 тыс.

Минимальные среднегодовые пробеги (до 14 тыс. км) отмечены у Chery, Suzuki и Porsche.

Ранее Nation News сообщало, что продажи новых люксовых автомобилей в России сократились на 12,2% в мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Источник: Россия Сегодня

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