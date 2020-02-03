Эксперты рассказали об увеличении среднего чека россиян в «киберпонедельник»

12:40

Провайдер платёжных сервисов Qiwi заявил об увеличении чека россиян на треть в «киберпонедельник».

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Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные провайдера, во время ежегодной распродажи «киберпонедельник», которая прошла с 27 по 29 января 2020 года, рост оборота интернет-магазинов по сравнению с аналогичной акцией прошлого года составил 12%, а средний чек в 2020 году вырос на 27%.

При этом самый большой чек составил 59 999 руб.

По результатам исследования, в пятёрку самых активно покупающих регионов попали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Татарстан.

Наибольшее количество транзакций совершили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, а также Татарстана и Краснодарского края.

Ранее член совета Гильдии маркетологов Ирина Денисова в беседе с Nation News рассказала о феномене «чёрной пятницы», которую считают главной распродажей года.

Источник: Россия Сегодня