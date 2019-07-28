Эксперт выразил мнение, что дни Кононова в «Спартаке» сочтены

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После поражения «Спартака» от «Тамбова» в матче третьего тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) бывший игрок красно-белых Валерий Рейнгольд выразил мнение, что в скором времени Олег Кононов будет отправлен в отставку с должности главного тренера московского коллектива.

© Владимир Песня РИА Новости

«Дни Кононова в «Спартаке» сочтены. Конечно, он будет уволен. Требования в «Спартаке» громадные. Если ты тренируешь «Спартак», всегда идёшь по лезвию бритвы», — цитирует эксперта РИА Новости.

По мнению Рейнгольда, впрочем, ответственность за невыразительную игру красно-белых на старте сезона-2019/20 должен нести не только Кононов.

«Да, вина тренера в том, как играет «Спартак», есть. С этим согласен. Но надо посмотреть на состав. Ведь не Кононов выбирал состав, ему подсунули этих ребятишек», — добавил он.

Ранее Кононов заявил, что не собирается отвечать на призывы фанатов «Спартака» уйти в отставку.

Источник: Россия Сегодня