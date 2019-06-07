Эксперт дал советы по составлению резюме

Генеральный директор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова в беседе с RT рассказала, как правильно составить резюме, чтобы обратить на себя внимание потенциального работодателя.

По словам эксперта, резюме бывают нескольких видов: краткие и подробные, общие и целевые. И то, какое именно резюме создавать, напрямую зависит от желаемого результата.

«Например, если вы находитесь в «пассивном» поиске работы — то есть, работаете, но не прочь рассмотреть интересные предложения — вам нужно краткое резюме, объёмом не более двух страниц, общего характера, в котором указаны основные места работы и ваши профессиональные достижения, относящиеся к тем направлениям, в которых хотелось бы получать предложения. Размещать такое резюме надо на специализированных ресурсах по поиску работы», — объяснила Старикова.

В случае, если искатель активно ищет работу, то резюме стоит не только разместить на специальных ресурсах, но и отправлять напрямую тем работодателем, которые представляют интерес для работника, уточнила эксперт.

«Если вы нашли вакансию своей мечты и очень хотите работать именно в этой компании и на этой позиции, то ваше резюме должно быть подробным и целевым. Оно пишется специально под вакансию, в нём делается акцент именно на те пункты, которые важны для данной позиции или данной компании. Если вы понимаете, что не на 100% соответствуете заданным критериям — не отчаивайтесь. В таких случаях может помочь сопроводительное письмо», — рассказала Старикова.

По её словам, в резюме важно указать, что именно получил ваш предыдущий работодатель благодаря вашей работе. Это должны быть конкретные показатели, например, увеличение выручки или снижение текучести персонала.

Также эксперт отметила, что фотография, прикреплённая к резюме, должна быть уместной. Не стоит использовать фото из спортзала, с вечеринки или в пляжной одежде и тому подобное.

Важное внимание Старикова советует обратить на графу «личностные качества».

«Пишите только то, что выделяет вас из общей массы соискателей. Качества вроде «системное мышление», «стрессоустойчивость», «коммуникабельность» уже набили оскомину тем, кто каждый день их читает. Во-первых, эти качества никак не выделят вас из толпы, а во-вторых, это косвенный признак поверхностного формального подхода. Лучше не указывать ничего, чем обойтись шаблонными фразами. А ещё лучше действительно понять, что именно в вас делает вас наиболее привлекательным соискателем», — считает специалист.

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