Эксперт объяснил прекращение работы WhatsApp на миллионах устройств

10 декабря 2019     15
Эксперт объяснил прекращение работы WhatsApp на миллионах устройств

10:43

Анастасия Румянцева

Глава агентства «Социальные сети» Денис Терехов прокомментировал RT сообщения о том, что WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств в 2020 году.

«Я бы не сказал, что здесь (есть. — RT) какие-то конспирологические заговоры о том, что производители пытаются так стимулировать продажи. Скорее, речь идёт о том, что принципиально меняется архитектура тех или иных устройств, тех или иных операционных систем, и производителям проще отказаться от поддержки ряда пользователей… Я полагаю, что всегда, перед тем как подобные решения принимаются, происходит мониторинг рынка», — отметил Терехов.

Как объяснил эксперт, разработчики понимают, как много пользователей находятся на той или иной устаревшей платформе, и только после этого принимают решение.

Ранее издание Daily Mail сообщило о том, что мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.

Кроме того, приложение с февраля прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8. Отмечается, что WhatsApp прекращает поддержку систем, которые не предоставляют возможности, необходимые для расширения функций приложения в будущем.

Источник: Россия Сегодня

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