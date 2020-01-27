Эксперт оценила законопроект о дополнительном образовании для матерей в декрете

27 января 2020     5
Эксперт оценила законопроект о дополнительном образовании для матерей в декрете

23:44

Председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович оценила законопроект о дополнительном образовании для матерей в декрете.

© Кирилл Брага РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что чем меньше барьеров для воспитания детей и возможности совмещать свой образовательный процесс и трудовую деятельность, тем лучше.

Карпович также указала, что пересмотрен перечень профессий.

«И сегодня в нём есть те специальности, которые востребованы и будут такими в перспективе. В данном случае это должно быть эффективно как для женщины, которая сможет реализовать себя и принести дополнительный доход за счёт новой профессии, найти свое место, так и для государства, которое вкладывает в объективную реальность», — пояснила эксперт.

В декабре сообщалось, что в России в рамках национального проекта «Демография» с 2020 года будут выделять ежегодно 2 млрд рублей на повышение квалификации и переобучение женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала предложение использовать средства маткапитала на оплату услуг по газификации жилых помещений и подключению их к системам водоснабжения.

Источник: Россия Сегодня

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