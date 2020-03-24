Эксперт оценил вероятность дистанционных вступительных экзаменов в вузы

24 марта 2020     18
Эксперт оценил вероятность дистанционных вступительных экзаменов в вузы

20:10

Глава проекта «Большой университет» Эдуард Галажинский прокомментировал вероятность дистанционного проведения вступительных экзаменов в вузы Томска из-за пандемии коронавируса.

РИА Новости

По его словам, сценарии могут быть разные.

«В наиболее неблагоприятном случае сегодня мы рассматриваем вариант перехода на онлайн-набор и дистанционное проведение экзаменов в регионах. Сегодня этот опыт уже реализуется, в частности, часть финальных этапов олимпиад переведён в онлайн», — заявил специалист в беседе с порталом vtomske.ru.

Он добавил, что существуют специальные технологии контроля за экзаменуемыми.

По мнению Галажинского, проблема проведения вступительных экзаменов затрагивает почти все регионы страны, а потому должна решаться на уровне Министерства образования.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ФАН прокомментировал вероятность переноса сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

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