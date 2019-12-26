Эксперт оценил запрет Украины на импорт электроэнергии из России

25 декабря 2019     19
Эксперт оценил запрет Украины на импорт электроэнергии из России

23:03

Вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин в беседе с радио Sputnik прокомментировал подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о запрете импорта электроэнергии из России.

РИА Новости

«В ситуации, когда Украина и экспортировать электроэнергию особо никому не может, ей приходится искать рынок сбыта внутри собственной страны. Поэтому запрет на покупку российского электричества — это протекционные меры для того, чтобы вырос внутренний рынок. И это несмотря на то, что украинская электроэнергия обойдется гораздо дороже, чем российская», — отметил специалист.

По его мнению, Украину ожидает подорожание электроэнергии, что скажется на платежах.

25 декабря Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии», который, в частности, запрещает продажу и поставку электрической энергии, импортируемой из России.

Источник: Россия Сегодня

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