Эксперт оценил запуск газопровода «Сила Сибири»

2 декабря 2019     13
Эксперт оценил запуск газопровода «Сила Сибири»

20:59

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил начало поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

© gazprom.ru

«Сила Сибири» даёт возможность России достичь многих целей», — заявил он.

По его словам, это, например, разработка новой ресурсной базы, строительство инфраструктуры, реализация крупных инвестиционных проектов в сфере переработки газа.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН отметил, что газопровод является знаковым и важным проектом.

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