Эксперт оценил запуск газопровода «Сила Сибири»

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН отметил , что газопровод является знаковым и важным проектом.

По его словам, это, например, разработка новой ресурсной базы, строительство инфраструктуры, реализация крупных инвестиционных проектов в сфере переработки газа.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил начало поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

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Эксперт оценил запуск газопровода «Сила Сибири» 20:59 Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил начало …

