Эксперт оценил идею американского сенатора о санкциях из-за «Северного потока — 2»

21 ноября 2019     6
Эксперт оценил идею американского сенатора о санкциях из-за «Северного потока — 2»

15:49

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал заявление американского сенатора Теда Круза о том, что санкции США могут на год задержать строительство «Северного потока — 2» или остановить его создание.

@nordstream2 Twitter

«Со стороны США идет наглое и бесцеремонное вмешательство в европейские дела, не учитывающее ни чьи интересы. США, объявляя врагом кого угодно, считают, что могут остановить этот проект. Заявление сенатора очень наглое и дерзкое в отношении Германии, Франции и скандинавских стран», — подчеркнул Колташов.

Экономист также добавил, что последствия введения санкций для американской политики и экономики будут резко негативными и долгосрочными.

Ранее в американском сенате заявили о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с Nation News прокомментировал высказывание депутата бундестага, официального представителя фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александера Ноя, который заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ, и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».

Источник: Россия Сегодня

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