Эксперт оценил перспективы торговой войны США и Китая

19:30

Профессор кафедры мировой экономики ДВФУ, кандидат экономических наук Тагир Хузиятов в беседе с радио Sputnik оценил перспективы торговой войны США и Китая.

«Торговая война между двумя гигантами, скорее, предполагает, что победителей не будет — обе стороны понесут ущерб. Тут уже дело принципа — не уступать. Здесь перемешиваются и вопросы сугубо экономические, и финансовые, и политические», — заявил он.

Как прогнозирует эксперт, впереди будет ещё много этапов этого противостояния, поскольку обе стороны всерьёз ввязались в борьбу.

«Но периодически эти вспышки обострений сменяются вроде позитивным настроем, возобновлением торговых переговоров», — отметил Хузиятов.

Он также выразил мнение, что подобная ситуация наносит вред мировой экономике.

В июне политолог и публицист Анатолий Вассерман в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о планах США ввести запрет на китайское оборудование для сетей 5G.

Источник: Россия Сегодня