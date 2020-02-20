Эксперт оценил предложение ввести наказание для водителей, игнорирующих штрафные постановления

20:46

Председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук оценил предложение ввести наказание для водителей, игнорирующих штрафные постановления ГИБДД.

РИА Новости

«Сам факт неоплаты штрафа, долга перед государством никак не влияет на безопасность дорожного движения», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его мнению, большое количество штрафов может накопиться у людей по разным причинам. Эксперт также отметил, что владельцем автомобиля по документам может значиться один человек, а за рулём быть совершенно другой.

Кроме того, на одного человека может быть оформлено много машин.

«Например, есть индивидуальный предприниматель, у него таксопарк, машины числятся на нём как на физическом лице. На всех машинах ездят водители наёмные. Я могу допустить, что у ИП, у которого 100 машин, может быть в день 50 штрафов. Значит в год их будет тысяча», — пояснил Форманчук.

Ранее координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал инициативу.

Источник: Россия Сегодня