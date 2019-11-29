Эксперт оценил успехи Москвы в области цифровизации

18:00

Председатель гильдии цифровой экономики и блокчейн технологий при МТПП Евгений Концевич в беседе с НСН рассказал об успехах столицы в области цифровизации.

© Александр Авилов АГН «Москва»

Он отметил, что Москва находится в пятерке лидеров по уровню развития и покрытия интернетом.

«Мы занимаем первое место в рейтингах цифровизации, и, кстати, это не только ООН. В прошлом году исследования проводили Price Waterhouse и Coopers, где говорится, что мы на первом месте по количеству — вернее, по скорости предоставления цифровых услуг горожанам», — уточнил Концевич.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ходе цифровизации системы здравоохранения. Как сообщает телеканал «360», ведётся большая работа по оцифровке, компьютеризации поликлиник, стационаров

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