Эксперт прокомментировала предложение не считать молочными продукты с растительным жиром

10 сентября 2019     13
Эксперт прокомментировала предложение не считать молочными продукты с растительным жиром

23:48

Эксперт молочного рынка Татьяна Рыбалова в беседе с радио Sputnik прокомментировала предложение не считать молочными продукты с растительным жиром.

© Владимир Астапкович РИА Новости

«Таков метод борьбы с теми, кто фальсифицирует молочную продукцию. Это положительное стремление. Но на практике оно будет малоэффективным», — заявила она.

Как напомнила Рыбалова, в 2009 — 2010 годах из категории молочной продукции был исключён плавленый колбасный сыр, но в настоящее время эта продукция присутствует в магазинах и лежит рядом с обычными сырами.

«Потребитель вообще не знает, что плавленый колбасный сыр выведен из этой категории», — добавила она.

Ранее РИА Новости сообщало, что «Союзмолоко» попросило Минсельхоз вывести из-под действия технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции» продукты с заменителями молочного жира более 50% в составе.

В июле ФАН передавало, что комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал повышение налога на добавленную стоимость на пальмовое масло до 20%.

Источник: Россия Сегодня

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