Эксперт прокомментировал итоги переговоров Путина и Эрдогана

21:38

Анастасия Румянцева

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его мнению, эту встречу можно назвать успешной.

«Были достигнуты хорошие соглашения. Чувствуется, что переговоры были невероятно напряжёнными… Во всяком случае обе стороны высказали желание провести деэскалацию ситуации», — заключил эксперт.

5 марта в Кремле завершились переговоры Путина и Эрдогана. Личная встреча продлилась три часа, после чего к президентам присоединились делегации. Стороны продолжали консультации в течение шести часов.

Основной темой встречи стала ситуация в Сирии, в том числе в Идлибе.

После мероприятия президент Турции на пресс-конференции объявил о прекращении огня в сирийском Идлибе.

Источник: Россия Сегодня