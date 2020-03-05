Эксперт прокомментировал итоги переговоров Путина и Эрдогана

5 марта 2020     23
Эксперт прокомментировал итоги переговоров Путина и Эрдогана

21:38

Анастасия Румянцева

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его мнению, эту встречу можно назвать успешной.

«Были достигнуты хорошие соглашения. Чувствуется, что переговоры были невероятно напряжёнными… Во всяком случае обе стороны высказали желание провести деэскалацию ситуации», — заключил эксперт.

5 марта в Кремле завершились переговоры Путина и Эрдогана. Личная встреча продлилась три часа, после чего к президентам присоединились делегации. Стороны продолжали консультации в течение шести часов.

Основной темой встречи стала ситуация в Сирии, в том числе в Идлибе.

После мероприятия президент Турции на пресс-конференции объявил о прекращении огня в сирийском Идлибе.

Ранее на эту тему:

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Асад объяснил присутствие российских военных в Сирии
Асад объяснил присутствие российских военных в Сирии

Президент Сирии Башар Асад объяснил присутствие российских военных в стране в ходе интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС. По словам …


Московские власти объяснили причину введения особого режима
Московские власти объяснили причину введения особого режима

Все московские службы работают в обычном режиме, никаких ограничений по проведению массовых мероприятий не вводилось. Об этом заявила заместитель мэра …


Мэйуэзер назвал сумму за бой с Нурмагомедовым
Мэйуэзер назвал сумму за бой с Нурмагомедовым

Американский боксер Флойд Мэйуэзер выразил готовность провести поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. …


Власти Санкт-Петербурга прокомментировали решение об отмене ПМЭФ
Власти Санкт-Петербурга прокомментировали решение об отмене ПМЭФ

Власти Санкт-Петербурга поддержали решение отменить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа. …


Сенатор Косачев оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана по Идлибу
Сенатор Косачев оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана по Идлибу

Новые договоренности РФ и Турции по Идлибу, достигнутые российским и турецким лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на встрече …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты