Эксперт прокомментировал новый метод кражи персональных данных

17 февраля 2020     21
Эксперт прокомментировал новый метод кражи персональных данных

09:09

Анна Лушникова

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов прокомментировал в разговоре с RT появление нового метода кражи персональных данных — с помощью технологии, позволяющей определять номера посетителей, которые зашли на сайт с мобильных устройств.

РИА Новости

«В связи с развитием информационных и телекоммуникационных технологий, переходом мирового хозяйства на цифровую экономику, переводом практически всех бизнес процессов в электронно-цифровую сферу, с каждым днём возрастает число преступлений, связанных с хищением персональных данных. В настоящий момент к персональным данным перевязаны практики все идентификационные параметры, которые необходимо указать пользователю для того, чтобы получить доступ к своей персональной странице, банковскому счёту», — сказал эксперт.

По его словам, новый метод кражи персональных данных опасен тем, что при совершении платежей чаще всего «происходит идентификация пользователя с использованием его мобильного телефона, авторизованного по его паспортным данным».

Как отметил эксперт, есть соответствующие технологии, которые позволяют в сети интернет перехватывать такие данные.

«Одновременно с этим, подобные системы работают с базами данных различных абонентов сотовых компаний, из которых они путём математического анализа получают  более достоверные сведения о номерах телефонов пользователя, о привязке к ним паспортных данных и соответствующих платёжных инструментов. Стоит отметить, что этот способ является достаточно сложным по преступному исполнению, но эффективным», — заключил Вехов.

Ранее «Известия» сообщили, что в России появился новый метод кражи персональных данных — с помощью технологии, позволяющей определять номера посетителей, которые зашли на сайт с мобильных устройств.

Источник: Россия Сегодня

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