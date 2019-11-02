Эксперт прокомментировал новый рекорд госдолга США

2 ноября 2019     23
Эксперт прокомментировал новый рекорд госдолга США

11:10

Анна Лушникова

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал в разговоре с RT новый рекорд государственного долга США, который теперь составляет более $23 трлн.

© Mark Wilson/Getty Images/AFP

«На самих США такая ситуация никак не сказывается по одной простой причине — Штаты и весь мир давно к тому привыкли. Предыдущий рекорд в $22 трлн был достигнут меньше, чем год назад. Сейчас США вышли на траекторию роста долга больше $1 трлн в год. Понятно, что это некий замкнутый круг, из которого ни Соединённым Штатам, ни мировой экономике уже не выйти», — считает эксперт.

По словам Салина, существует мнение, что США при нынешней покупательной способности доллара свой долг никогда не погасят.

Он также отметил, что в настоящее время наиболее актуальным становится вопрос не о долге США, а о его обслуживании.

«При нынешнем курсе доллара в перспективе 5-10 лет невозможно будет без ущерба для экономики и без снижения уровня жизни населения США платить проценты по этому долгу», — сказал он.

Ранее объём государственного долга США достиг $23 трлн.

Источник: Россия Сегодня

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