Эксперт рассказал об отношении бизнеса к утилизации батареек

16:06

Директор по развитию «Национальной экологической компании» Александр Климов в беседе с НСН рассказал об отношении бизнеса к утилизации батареек.

© Александр Кондратюк РИА Новости

По его словам, если раньше ритейлеры просили арендную плату за размещение контейнеров для сбора батареек, то теперь многие ответственные производители оплачивают услуги и по транспортировке, и по дальнейшей утилизации.

«Не говоря уже о том, что они размещают на своей площадке контейнеры. Мы думаем, что инфраструктура будет развиваться, это запрос общества, он общий для всей России, и бизнес на это практически всегда реагирует оперативно», — сказал он.

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Источник: Россия Сегодня