Эксперт рассказал о перспективах «Зенита» в Кубке России

31 октября 2019     9
Эксперт рассказал о перспективах «Зенита» в Кубке России

22:06

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с «Невскими новостями» рассказал о перспективах петербургской команды в Кубке России.

@zenit_spb Twitter

«Видно, что «Зенит» намерен всерьёз побороться за кубок страны. И генеральный директор клуба Александр Медведев говорил о важности турнира, а тренерский штаб это подчеркивал», — заявил он.

По его словам, футболисты своей игрой против «Томи» также показали, что хотят выиграть трофей.

Стрепетов персонально отметил Игоря Смольникова, Ярослава Ракицкого и Олега Шатова, которые, по его мнению, сыграли на высочайшем уровне.

«Игра «Зенита» в целом оставила очень приятное впечатление», — заключил он.

Ранее «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России.

Тренер Владимир Ковылин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал признание гола Юрия Жиркова лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам октября.

Источник: Россия Сегодня

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