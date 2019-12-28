Экстраординарность Косторной и характер Медведевой: что оценили эксперты после короткой программы фигуристок на ЧР

Известный тренер Татьяна Тарасова после окончания короткой программы в соренованиях женщин на чемпионате России по фигурному катанию восхитилась характером Евгении Медведевой. По её словам, только она могла выйти на лёд в сломанном ботинке. Также эксперты оценили выступление набравшей почти 90 баллов Алёны Косторной. Так, канадский журналист Тед Бартон назвал его экстраординарным.

«Поэтому Медведеву и называют великой»

Короткой программы у женщин на чемпионате России с большим интересом ждали как болельщики, так и эксперты. И соревнования не обманули их ожиданий. Присутствующие на трибунах поклонники фигурного катания стали свидетелями прекрасных прокатов, хотя борьбы за первое место не получилось. Алёна Косторная набрала почти 89,86 баллов и уверенно заняла первое место.

Однако едва ли не главным действующим лицом стала Евгения Медведева, оставшаяся лишь пятой. Дело в том, что призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане вышла на лёд со сломанным ботинком и мужественно откатала свою программу, несмотря на сильную боль. Комментировавшая соревнования Татьяна Тарасова не скрывала эмоций от поступка Медведевой.

«О том, что она сменила коньки, мы будем говорить и говорить, они не сгибаются, нельзя делать шаги, спасибо большое ей. Не знаю, мне кажется это первый раз, когда меняют ботинки, не коньки, а именно ботинки, это очень сложно. Только Женя смогла это сделать, она действительно молодец. Мы болеем за наших, а наши здесь все. Я прямо испугалась, а я всякое видела. Но она не сделала ни одного прыжка на разминке. Ну, не важно, человек не сдаётся, борется, другой бы приехал и сдался бы — инвентарь сломался, с каждым может быть. А она, не жалея ног своих. Ноги же в кровь, когда надевают новые ботинки, как и балетные туфли. И люди счастливы видеть Женю. Вся страна смотрит за ней», — заявила известный тренер в эфире Первого канала.

Полностью солидарен с Тарасовой остался работавший с ней в паре двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

«Поэтому её и называют великой фигуристкой! Зал вскочил в едином порыве! На новом инвентаре великолепный прокат, программа, великолепная Медведева», — подчеркнул Траньков.

Правда чуть позже двукратный олимпийский чемпион подчеркнул, что допустил ошибку во время репортажа, а Евгения на самом деле выступала в старой обуви.

Остался в восторге от поступка Медведевой и её тренер Брайан Орсер. Её выступление он назвал чудом. Не скрывала эмоций и первая воспитанница Этери Тутберидзе Полина Шелепень.

«Сколько же силы в этой девушке», — написала экс-фигуристка в Instagram.

«Выступление Косторной — именно то, каким должно быть женское одиночное фигурное катание»

Ну а равных в этот вечер, как уже говорилось, не оказалось Косторной. Её выступление было настолько невероятным для женского катания, что она набрала больше баллов, чем любой из мужчин-фигуристов в короткой программе на данном чемпионате страны.

Также по теме

Рекорд Косторной, двойной аксель Трусовой и сломанные коньки Медведевой: как девушки откатали короткую программу на ЧР

Алёна Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске, превысив свой мировой рекорд на…

«Выступление Алёны — именно то, каким должно быть женское одиночное фигурное катание. Полный баланс, её шаги и прыжки были идеальны. Программа Костороной для меня — эталон. Почему не все судьи поставили ей «+5» за тройной аксель? Лично я никогда не видел акселя лучше», — восхищался Траньков.

Под впечатлением остались и иностранные журналисты, например, канадский комментатор Тед Бартон, который освещает первенство страны для англоязычной аудитории.

«Вы шутите? Как полно, точно, чувственно, легко, очень легко! Алёна была экстраординарна. Посмотрите на этот тройной аксель! Не видел ничего лучше. Тройной лутц — как красиво, приземление ровно на одну ногу и точный выезд. Посмотрите на дистанцию и высоту каскада тройной флип-тройной тулуп! Невероятно! 89,86 балла за короткую программу — поразительно. И Алёна их заслужила», — восхищался Бартон.

Косторная в результате не оставила никаких шансов лидировавшей до того Анне Щербаковой. Несмотря на то, что она не сумела исполнить свои четверные прыжки, Тарасова с Траньковым остались ей довольны.

«Такая «нежнятина» и такая сила в настолько маленькой, тоненькой, как стебелёк, девочке. Какие высокие, огромные для неё прыжки, координация, выезды в разные стороны. Просто уникальные девчонки», — заявила Тарасова.

А Траньков даже отметил, что подопечные Тутберидзе в текущем сезоне устраивают настоящий «хоррор» соперницам.

«С первых аккордов зал впал в некий транс. Для юной фигуристки это дорогого стоит. В этом году группа Этери Тутберидзе прошлась по жанру хоррор. Мы видели композиции из фильма «Парфюмер», выступление в образе вампира. Можно сказать, фигуристки стали настоящим хоррором для соперниц», — сказал Траньков.

«Косторная оказалась на голову выше всех»

Третья строчка осталась за другой юной воспитанницей Тутберидзе Александрой Трусовой, которая на этот раз не смогла конкурировать с подругами по тренировочной группе.

Также по теме

Победа Алиева, взлёт Даниеляна и падения Самарина: как прошли мужские соревнования на ЧР по фигурному катанию

Дмитрий Алиев одержал победу на чемпионате России по фигурному катанию среди мужчин. За счёт своей произвольной программы с четверным…

«Всё, что у неё было, она выкатала. Саша — живая и чудесная девочка! Всё время улыбается. Скажу, что она уже великая спортсменка. Трусова — человек, который открыл для нас новые горизонты в фигурном катании. Да и кто говорил, что у неё нет связок? У Саши всё отлично: и выезды, и заходы», — отметила Тарасова.

Осталась довольна Татьяна Анатольевна и выступлением Елизаветы Туктамышевой, которая изо всех сил пыталась навязать соперничество юным конкуренткам, но в результате осталась четвёртой.

«Императрица в порядке! Лиза выступила здорово, осталась на своей ноге, выполнила тройные прыжки», — подчеркнул Тарасова.

Также итоги короткой программы у женщин подвела чётырехкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы Виктория Волчкова. Она отметила, что Косторная оказалась просто на голову выше остальных.

«Если посмотреть распечатку, то у Косторной за все элементы максимум надбавок. Алёна в короткой программе оказалась на голову выше всех. Это спорт, и здесь есть только первое, второе и третье места. О каком-то сожалении говорить неправильно. Чемпионат России по женскому фигурному катанию является одним из самых сильных турниров в мире на данный момент. Туктамышева — молодец, у неё, по-моему, не первый чистый прокат в этом сезоне. Есть ещё произвольная программа. Перед Лизой стояла задача откатать чисто, а дальше уже нужно задавать вопросы судейской бригаде, как это всё оценивается», — приводит слова Волчковой Sport24.

Также она похвалила Медведеву за мужество и высказалась об отсутствии Алины Загитовой.

«Да, её не хватало. Алину привыкли видеть на чемпионатах России», — добавила Волчкова.

Источник: Россия Сегодня