Экс-замглавы МИД Украины заявила о «другой эре отношений» с Россией

21:48

Бывшая заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль рассказала, что наступила «другая эра отношений» с Россией.

© Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

Как отметила Зеркаль в интервью «Европейской правде», в отношениях с Россией есть «красные линии», и их устанавливает президент, который фомрирует внешнюю политику.

«Мы должны наконец понимать, что у нас другая эра отношений с россиянами. И мы для себя должны определить, в чём заключаются эти отношения и что должно произойти для их нормализации», — сказала бывшая замглавы МИД.

В январе в СНБО предложили меры по снижению напряжённости в отношениях с Россией.

Источник: Россия Сегодня