Экс-полицейский признался в применении силы к Голунову

19:26

Бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев признался в том, что во время задержания журналиста Ивана Голунова он применил необоснованную физическую силу.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Уметбаева, сделанное им в зале суда.

«Я открыто разговариваю со следствием, частично признаю вину. Я применил необоснованную физическую силу при задержании потерпевшего», — сказал он.

Ранее суд в Москве арестовал бывших сотрудников полиции Дениса Коновалова и Романа Феофанова.

Также был арестован экс-начальник отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец. Следствие считает его организатором незаконного задержания Голунова.

Всего в рамках расследования дела задержаны пятеро бывших полицейских. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.

Источник: Россия Сегодня