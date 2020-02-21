Экс-соперник Исмаилова не уверен, что Емельяненко сможет не пить на протяжении года

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Боец ACA Артём Фролов поделился мнением, сможет ли Александра Емельяненко воздержаться от употребления алкоголя в ближайший год.

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«Он же вновь поехал в «Ахмат», даже поспорил на машину, что не будет употреблять алкоголь. Думаю, два месяца он сможет продержаться», — заявил Фролов в интервью RT.

При этом он не уверен, что Емельяненко способен не употреблять спиртное на протяжении года.

«Сомневаюсь», — заключил спортсмен.

Ранее он не включил Хабиба Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории ММА.

Источник: Россия Сегодня