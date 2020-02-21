Экс-соперник Исмаилова не уверен, что Емельяненко сможет не пить на протяжении года

21 февраля 2020     19
Экс-соперник Исмаилова не уверен, что Емельяненко сможет не пить на протяжении года

01:17

Боец ACA Артём Фролов поделился мнением, сможет ли Александра Емельяненко воздержаться от употребления алкоголя в ближайший год.

@artem_fr Instagram

«Он же вновь поехал в «Ахмат», даже поспорил на машину, что не будет употреблять алкоголь. Думаю, два месяца он сможет продержаться», — заявил Фролов в интервью RT.

При этом он не уверен, что Емельяненко способен не употреблять спиртное на протяжении года.

«Сомневаюсь», — заключил спортсмен.

Ранее он не включил Хабиба Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории ММА.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Россию вновь обвинили в участии в переизбрании Трампа
Россию вновь обвинили в участии в переизбрании Трампа

Сотрудники американских разведывательных служб предупредили Палату представителей Конгресса США о намерении России вмешаться в ход президентских выборов 2020 года. Об …


Пожелавшего расстреливать геев блогера «взяли в заложники»
Пожелавшего расстреливать геев блогера «взяли в заложники»

TikTok-блогер Владимир Горяинов, также известный под ником Володя XXL, сделал совместное фото с блогером и открытым геем Андреем Петровым и …


Шипулин выдвинул свою версию о причине дисквалификации Устюгова
Шипулин выдвинул свою версию о причине дисквалификации Устюгова

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин выдвинул свою версию о причине аннулирования результатов эстафеты на Олимпийских играх в Сочи. Его слова …


Фролов не включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории ММА
Фролов не включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории ММА

01:15 Боец ACA Артём Фролов назвал имена трёх лучших бойцов смешанных единоборств за всю историю. @khabib_nurmagomedov Instagram «На мой взгляд, …


Экс-соперник Исмаилова не уверен, что Емельяненко сможет не пить на протяжении года
Экс-соперник Исмаилова не уверен, что Емельяненко сможет не пить на протяжении года

01:17 Боец ACA Артём Фролов поделился мнением, сможет ли Александра Емельяненко воздержаться от употребления алкоголя в ближайший год. @artem_fr Instagram …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты