Экс-тренера «Спартака» Каррера отреагировал на слова Глушакова о нём

12 сентября 2019     16
Экс-тренера «Спартака» Каррера отреагировал на слова Глушакова о нём

13:00

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал интервью экс-хавбека команды Дениса Глушакова, который рассказал об игре под руководством итальянского специалиста.

© spartak.com

«Меня удивил тот факт, что спустя год до сих пор обсуждаются те же самые вещи. Кажется, что больше ничего не существует, помимо этого. Я прочитал это интервью, но не придал ему особого значения», — цитирует итальянца Sport24.

Он подчеркнул, что у него не было никакого конфликта с игроком, но сам футболист по непонятной причине демонстрировал обратное. По его словам, Глушаков точно не определял состав на матч, несмотря на слова полузащитника о своей роли в команде.

«Когда есть сильный коллектив, с ним можно побеждать. Когда же каждый начинает думать о себе, происходит то, что произошло», — добавил Каррера.

В сезоне-2016/17 «Спартак» под руководством Карреры впервые за 16 лет выиграл чемпионат России по футболу. Итальянец был отправлен в отставку в октябре 2018 года. По окончании прошлого сезона Глушаков также покинул команду и перешёл в грозненский «Ахмат».

Ранее Глушаков рассказал о недопонимании между Каррерой и Раулем Рианчо.

Источник: Россия Сегодня

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