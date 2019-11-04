Экс-ученица Тутберидзе рассказала про характерные ошибки Загитовой

12:21

Российская фигуристка Дарья Паненкова прокомментировала снижение баллов олимпийской чемпионке Алине Загитовой на этапе Гран-при во Франции.

© Raniero Corbelletti/AFLO globallookpress.com

«Когда мы с Алиной пришли вместе в группу Тутберидзе, то у неё было ребро на лутце. С ней много работали, исправляли его. Поэтому бывают моменты, когда у неё возникает ребро, это нормально. Может, иногда не замечали, но всё должно быть честно. Это, может быть, не так заметно, поскольку, если приглядеться, то сначала она делает перетяжку внутрь, наружу и затем, когда ставит зубец, она может перейти на внутрь. Нужно только приглядеться к этому. Обычный зритель, который болеет, может даже не заметить этого. Может быть, где-то она стала зажиматься, потому началось ребро. Но это не настолько критично, случайность. Может быть, Загитова сейчас прыгнула под углом, где было чётко видно это ребро, а в произвольной программе судьи не сумели разглядеть. Может, в другой раз она прыгнет там, где судьи вообще не заметят ребра, или же она сама хорошо прыгнет. Там много мелочей», — сказала Паненкова в интервью каналу Елены Родиной.

Спортсменка покинула группу Этери Тутберидзе в 2018 году.

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Источник: Россия Сегодня