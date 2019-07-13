Экс-футболисту Булыкину отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму

Ранее сообщалось, что более четверти москвичей уверены , что пойдут на выборы в Мосгордуму.

Бывший футболист добавил, что отправил в комиссию юристов и намерен бороться за своё политическое будущее законными методами.

«Получил предварительный отказ из комиссии, количество недействительных подписей превышает допустимый предел на 1,3%», — написал Булыкин в Facebook .

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин получил предварительный отказ на регистрацию в качестве кандидата в Мосгордуму.

Экс-футболисту Булыкину отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин получил предварительный отказ на регистрацию в качестве кандидата в Мосгордуму. РИА Новости «Получил предварительный …



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