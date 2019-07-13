Экс-футболисту Булыкину отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин получил предварительный отказ на регистрацию в качестве кандидата в Мосгордуму.
- РИА Новости
«Получил предварительный отказ из комиссии, количество недействительных подписей превышает допустимый предел на 1,3%», — написал Булыкин в Facebook.
Бывший футболист добавил, что отправил в комиссию юристов и намерен бороться за своё политическое будущее законными методами.
Ранее сообщалось, что более четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму.
Источник: Россия Сегодня