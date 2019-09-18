Экс-футболист «Зенита» Риксен скончался в возрасте 43 лет

18 сентября 2019     10
Экс-футболист «Зенита» Риксен скончался в возрасте 43 лет

13:55

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» голландец Фернандо Риксен умер после продолжительной болезни в возрасте 43 лет.

© imago sportfotodienst globallookpress.com

Об этом сообщает Twitter российского клуба.

«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых», — говорится в сообщении.

В 2013 году игроку был поставлен диагноз — боковой амиотрофический склероз. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу и последующей атрофии мышц.

Риксен выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год. В его активе также выступления за такие команды, как «АЗ Алмаар», «Рейнджерс», а также сборную Нидерландов по футболу.

‘; result += ‘‘ + data[i].title + ‘‘; result += ”; } result += ”; document.getElementById(“mediametrics”).innerHTML=result; } (function() { var script = document.createElement(‘script’); script.src = ‘https://mediametrics.ru/partner/inject/online.jsonp.ru.js’; document.getElementsByTagName(“body”)[0].appendChild(script); }());

<!-- -->

Загрузка…

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Секретарь генсовета «Единой России» заступился за актера, осужденного в спорном процессе о нанесении травмы сотруднику Росгвардии
Секретарь генсовета «Единой России» заступился за актера, осужденного в спорном процессе о нанесении травмы сотруднику Росгвардии

Суд вышестоящей инстанции должен рассмотреть все аргументы защиты в деле актера Павла Устинова. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер …


Как избавиться от телефонных мошенников
Как избавиться от телефонных мошенников

Пользователи Reddit назвали лучшие способы избавиться от назойливой телефонной рекламы и прервать звонки мошенников. Своими историями они поделились в соответствующем …


Экс-футболист «Зенита» Риксен скончался в возрасте 43 лет
Экс-футболист «Зенита» Риксен скончался в возрасте 43 лет

13:55 Бывший полузащитник петербургского «Зенита» голландец Фернандо Риксен умер после продолжительной болезни в возрасте 43 лет. © imago sportfotodienst globallookpress.com …


В Севастополе закрашивают надписи, рекламирующие наркотики
В Севастополе закрашивают надписи, рекламирующие наркотики

“Закрась опасность”. Акция под таким названием стартовала в Севастополе. Студенты и школьники планируют регулярно: два раза в месяц – выходить …


В Крыму задержаны члены ОПГ, созданной сотрудником МВД
В Крыму задержаны члены ОПГ, созданной сотрудником МВД

В Ялте удалось пресечь деятельность организованной преступной группы, которая организовала незаконный канал миграции на территорию России. По данным следствия, создал …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты