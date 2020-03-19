Экс-футболист «Локомотива» Алиев назвал коронавирус фейком

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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Александр Алиев поделился мнением об эпидемии коронавируса.РИА Новости
«Прогулялся я по улице, народу уйма, людей много, детишек очень много, погода хорошая. Думаю, коронавирус — это всё фейк. Для кого-то нужен этот коронавирус, и кто-то это всё запустил. Слышал, что сегодня 368 человек в Италии умерло, но я думаю, это всё фейк. Главное — берегите себя, будьте здоровыми», — сказал Алиев в сториз в своём Instagram.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в мире более 200 тыс. заразившихся.
Ранее Артём Дзюба обратился к болельщикам в связи с коронавирусом.
Источник: Россия Сегодня