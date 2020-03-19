Экс-футболист «Локомотива» Алиев назвал коронавирус фейком

19 марта 2020     14
Экс-футболист «Локомотива» Алиев назвал коронавирус фейком

13:49

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Александр Алиев поделился мнением об эпидемии коронавируса.

РИА Новости

«Прогулялся я по улице, народу уйма, людей много, детишек очень много, погода хорошая. Думаю, коронавирус — это всё фейк. Для кого-то нужен этот коронавирус, и кто-то это всё запустил. Слышал, что сегодня 368 человек в Италии умерло, но я думаю, это всё фейк. Главное — берегите себя, будьте здоровыми», — сказал Алиев в сториз в своём Instagram

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в мире более 200 тыс. заразившихся.

Ранее Артём Дзюба обратился к болельщикам в связи с коронавирусом.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Севреестр временно прекращает личный приём граждан
Севреестр временно прекращает личный приём граждан

Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя временно приостанавливает личный приём граждан. Обращения могут быть направлены в ведомство через интернет-приемную …


В аэропорту Симферополя измеряют температуру всем прибывающим пассажирам
В аэропорту Симферополя измеряют температуру всем прибывающим пассажирам

Пункты пропуска на границе с Крымом и аэропорт Симферополя оснащён необходимым количеством тепловизоров. «Все пункты пропуска через государственную границу в …


В Севастополе начались состязания военных поваров
В Севастополе начались состязания военных поваров

Сегодня в Севастополе в бригаде морской пехоты начался 2 этап Всеармейского конкурса специалистов продовольственной службы «Армейский запас – 2020». Накануне …


Раскрыты результаты вскрытия умершей женщины с коронавирусом в Москве
Раскрыты результаты вскрытия умершей женщины с коронавирусом в Москве

13:35 Причиной смерти пациентки с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, по результатам вскрытия, стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщил главный …


Экс-футболист «Локомотива» Алиев назвал коронавирус фейком
Экс-футболист «Локомотива» Алиев назвал коронавирус фейком

13:49 Бывший полузащитник московского «Локомотива» Александр Алиев поделился мнением об эпидемии коронавируса. РИА Новости «Прогулялся я по улице, народу уйма, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты