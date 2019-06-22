Экс-футболист Савин о матче «Торпедо» — «Шеффилд»: это было круто

22 июня 2019     15
Экс-футболист Савин о матче «Торпедо» — «Шеффилд»: это было круто

Бывший футболист, а ныне телеведущий и блогер, Евгений Савин поделился эмоциями от товарищеского матча между московским «Торпедо» и английским «Шеффилдом».

  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Это контрольный матч, полная трибуна, английская команда любителей, которая собирает почти полный стадион, это здорово. Сейчас один тренер сказал: «Мы радуемся, а счёт 0:5, соберитесь». Но всё равно сегодня было круто», — цитирует блогера «Чемпионат».

По его словам, у «Шеффилда» возникли проблемы с составом перед игрой, так как некоторые ключевые игроки команды не смогли получить визу. При этом он отметил, что первые 25 минут английский коллектив хорошо провёл.

«Во втором тайме вышли вообще все, кто на футбольном поле видят друг друга впервые. Поэтому была такая сборная солянка, но и «Торпедо» играло очень хорошо», — сказал Савин.

Отметим, что сам Савин сыграл в этом матче в составе «Шеффилда».

Ранее «Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира.

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

США анонсировали новые санкции против Ирана
США анонсировали новые санкции против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп написал в Twitter, что США введут новые санкции против Ирана. По его словам, ужесточение ограничительных мер …


Экс-футболист Савин о матче «Торпедо» — «Шеффилд»: это было круто
Экс-футболист Савин о матче «Торпедо» — «Шеффилд»: это было круто

Бывший футболист, а ныне телеведущий и блогер, Евгений Савин поделился эмоциями от товарищеского матча между московским «Торпедо» и английским «Шеффилдом». …


Трамп анонсировал крупные санкции против Ирана
Трамп анонсировал крупные санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в субботу, 22 июня, анонсировал новые санкции против Ирана. «Мы вводим дополнительные крупные санкции против Ирана …


В Тбилиси возобновились акции протеста
В Тбилиси возобновились акции протеста

В центре Тбилиси возобновились акции протеста, передает РИА Новости. Демонстранты, в частности, перекрыли проспект Руставели, который был открыт в течение …


Певец Сергей Пенкин решил подать в суд на авиакомпанию Utair
Певец Сергей Пенкин решил подать в суд на авиакомпанию Utair

Певец Сергей Пенкин намерен подать в суд на авиакомпанию Utair за причиненный ущерб. Об этом в субботу, 22 июня, рассказал …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты