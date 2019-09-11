Экс-чиновница сбила подростка и потребовала денег с его родителей

11 сентября 2019     18
Экс-чиновница сбила подростка и потребовала денег с его родителей

В Мурманске бывшая работница регионального Министерства образования Лилия Хоруженко сбила 13-летнего мальчика на велосипеде и потребовала с его родителей 100 тысяч рублей на ремонт машины. Об этом сообщает НТВ.

ДТП произошло год назад, мальчика признали виновным. Он выехал на велосипеде на главную дорогу со второстепенной и попал под машину чиновницы. Подросток получил перелом челюсти и сотрясение мозга.

Спустя год Хоруженко подала иск в суд с требованием возместить ей ущерб. Как сообщила женщина на открытом заседании в суде, ее иномарка пострадала. На машине остались царапины, а также поломано зеркало бокового вида. Родители сообщили корреспонденту канала, что лечение их сына после аварии продолжается. Они отмечают, что «никому ничего не должны».

В августе текущего года сообщалось, что в Якутии отменили приговор сбившему троих человек депутату. Нетрезвый работник Госсобрания республики сбил на внедорожнике пешеходов, один из которых скончался, а двое получили травмы.

Источник: Лента.Ру

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