Эрдоган отказался закрыть границы Турции с ЕС для беженцев

13:27

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не закроет свои границы со странами Евросоюза для сирийских беженцев. Об этом он сказал в ходе своего выступления в Анкаре.

«Звонят и говорят: «Закройте границы». Я сказал: «Поздно». Запад должен разделять груз ответственности за беженцев», — заявил он.

Эрдоган добавил, что 2 марта у него запланированы встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«На повестке есть тема относительно проведения четырёх-пятисторонних саммитов по Сирии», — приводит его слова РИА Новости.

29 феврал Эрдоган сообщил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом для сирийских беженцев.

1 марта глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что более 100 тыс. беженцев пересекли границу Турции с ЕС.

Источник: Россия Сегодня