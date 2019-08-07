Эрдоган оценил торговый оборот между Украиной и Турцией

7 августа 2019     4
Эрдоган оценил торговый оборот между Украиной и Турцией

23:08

Украина и Турция должны довести до конца переговоры о зоне свободной торговли. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре.

Reuters © Murat Kula/Presidential Press Office

«Мы на встрече тет-а-тет рассмотрели все аспекты турецко-украинских отношений. Мы пересмотрели шаги, которые мы должны сделать на пути развития торгово-экономического сотрудничества», — цитирует его «112 Украина».

По словам Эрдогана, в 2018 объём товарооборота между странами составил около $4 млрд.

«Мы себе определили новую цель, эта цель — это $10 млрд. Может ли Украина и Турция достигнуть цели в $10 млрд? По моему убеждению — может, и господин президент полностью со мной согласен», — добавил президент Турции.

В январе экс-президент Украины Пётр Порошенко обсудил с Эрдоганом укрепление стратегического партнёрства и усиление координации взаимодействия на международной арене. В ходе переговоров стороны отметили положительную динамику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе подрядчик затягивает ремонт фасада дома четвертый месяц
В Севастополе подрядчик затягивает ремонт фасада дома четвертый месяц

В Севастополе жители дома не согласны с качеством капитального ремонта лицевой стороны здания. Специалисты Фонда содействия капитальному ремонту утверждают: работы …


Паралимпийцы Севастополя могут потерять возможность заниматься дайвингом
Паралимпийцы Севастополя могут потерять возможность заниматься дайвингом

Земельный конфликт, затрудняющий развитие водного спорта. Заслуженный тренер СССР по подводному плаванию уже третий год не может добиться продления аренды …


Эрдоган оценил торговый оборот между Украиной и Турцией
Эрдоган оценил торговый оборот между Украиной и Турцией

23:08 Украина и Турция должны довести до конца переговоры о зоне свободной торговли. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп …


Вести Севастополь 7.08.2019
Вести Севастополь 7.08.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – На трубопроводе в Голубой бухте начались аварийные работы. А в середине августа станут известны итоги аукциона …


В Ялте в День города продлят работу общественного транспорта
В Ялте в День города продлят работу общественного транспорта

В Ялте в период праздничных мероприятий ко Дню города 10-11 августа работу общественного транспорта продлят до полуночи. Об этом сегодня …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты