Эрдоган раскритиковал Грецию за переговоры с Хафтаром по Ливии

19 января 2020     16
Эрдоган раскритиковал Грецию за переговоры с Хафтаром по Ливии

12:29

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Греция ведёт неправильную игру, пригласив в Афины для переговоров командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара.

© Xinhua globallookpress.com

По его словам, Греция беспокоится из-за того, что не была приглашена на конференцию в Ливию.

«У Хафтара нет легитимности, а Сарраджа мир признал. Хафтара пригласили в Грецию, и он провёл переговоры там. Я говорил с Мицотакисом о том, что он ведёт неправильную игру. Нет никакой ценности их переговоров с Хафтаром», — цитирует президента РИА Новости.

По словам греческого чиновника, Хафтар на переговорах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом назвал военное и политическое иностранное вмешательство в дела Ливии контрпродуктивным, осудил действия Турции и подписание ею соглашения с ливийским правительством национального согласия.

Ранее Эрдоган оценил возможность принятия коммюнике по итогам конференции по Ливии в Берлине.

Также сообщалось, что Мицотакис выразил недовольство канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с тем, что Греция не была приглашена в Берлин на конференцию по Ливии, которая состоится 19 января.

В конференции в Берлине по Ливии 19 января примут участие Хафтар, руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, российский лидер Владимир Путин, глава Госдепартамента США Майк Помпео, представители Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также международных организаций.

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Источник: Россия Сегодня

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