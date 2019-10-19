Эрдоган сообщил детали телефонной беседы с Трампом по перемирию в САР

19 октября 2019     15
Эрдоган сообщил детали телефонной беседы с Трампом по перемирию в САР

03:15

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом выразил удовлетворённость реализацией достигнутых соглашений по созданию зоны безопасности на севере Сирии.

Reuters © Jonathan Ernst

«В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом мы обменялись мнениями по двусторонним вопросам, а также о безопасной зоне, которую планируется установить к востоку от Евфрата», — написал Эрдоган в своём Twitter.

Он отметил важность взаимных шагов для дальнейшего укрепления отношений Турции и США.

«Желаю, чтобы наши совместные усилия продолжались для восстановления мира, процветания и стабильности нашего региона, в первую очередь, в безопасной зоне на севере Сирии», — подчеркнул турецкий президент.

Ранее Трамп заявил, что обсудил с Эрдоганом вопрос прекращения огня в Сирии.

Кроме того, телефонные переговоры провели главы Минобороны США и Турции Марк Эспер и Хулуси Акар.

Источник: Россия Сегодня

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