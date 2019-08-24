«Это безответственность»: как в России отреагировали на дисквалификацию Кузнецова за употребление кокаина

Федерация хоккея России заявила, что наркотическое вещество, обнаруженное в крови российского хоккеиста Евгения Кузнецова во время чемпионата мира в Словакии, попало в его организм до приезда в сборную. Такого же мнения придерживается и экс-наставник команды Владимир Плющев. При этом специалист считает, что ситуация вокруг форварда может негативно сказаться на имидже всего российского хоккея. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал поступок Кузнецова безответственным, а Александр Кожевников призвал больше не приглашать нападающего в состав национальной команды.

«Мы не имеем возможности контролировать спортсменов»

Новость о дисквалификации нападающего сборной России Евгения Кузнецова стала центральной темой дня в мире спорта.

Заявление IIHF не осталось без внимания спортивных функционеров и ведомств России. Так, на сообщение об обнаружении кокаина в крови российского хоккеиста отреагировало Министерство спорта. В частности, глава департамента Павел Колобков акцентировал внимание на том, что следить за состоянием здоровья Кузнецова российской стороне было проблематично.

«Мы не имеем возможности контролировать спортсменов, которые в молодом возрасте уезжают из России, где совсем иная культура. В России проводится серьёзная работа по борьбе с допингом, начиная с разъяснительных мероприятий в детских спортивных школах и заканчивая конкретными наказаниями, как, например, отстранение тренеров от работы», — заявил министр.

Кроме того, по словам Колобкова, инцидент не отразится на работе Федерации хоккея России и на сборной страны.

В официальном заявлении самой ФХР отмечается, что в расположении национальной команды употребление запрещённых веществ исключено. В федерации заявили, что будут внимательно следить за развитием событий.

«Прибывая в команду, спортсмены находятся под постоянным наблюдением специалистов, поэтому употребление запрещённых веществ в расположении сборной России исключено. ФХР будет внимательно следить за развитием событий и примет все необходимые меры в соответствии с кодексом WADA, общероссийскими антидопинговыми правилами и требованиями IIHF», — говорится в пресс-релизе ФХР.

В РУСАДА четырёхлетнее отстранение Кузнецова от международных соревнований назвали логичным. При этом заместитель генерального директора организации Маргарита Пахноцкая отметила, что столь суровое наказание может объясняться высокой концентрацией наркотика в пробе.

«Хоккеист понёс стандартное наказание — за нарушение пункта 2.1 Всемирного антидопингового кодекса дисквалификация составляет четыре года. Если вы вспомните про волейболиста Павла Мороза, который за подобное нарушение был наказан вдвое меньшим сроком, то у него была обнаружена небольшая концентрация запрещённого вещества. Юристы Мороза сумели доказать, что само употребление было во внесоревновательный период», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

«Молодые ребята не всегда думают, что делают»

Представители тренерского цеха уверены в том, что кокаин попал в организм хоккеиста ещё до начала чемпионата мира в Словакии. Так, экс-наставник сборной Владимир Плющев в разговоре с RT предположил, что игрок мог допустить нарушение режима во время отдыха, который предшествовал его приезду в Новогорск.

Также по теме

«Это вызывает только смех»: защитник «Колорадо» Задоров ответил на обвинения в американизации

Российский хоккеист Никита Задоров отверг обвинения в том, что ряд его высказываний в североамериканских СМИ свидетельствуют о…

«Всё это дело употреблялось в отпуске, ничего подобного в расположении сборной России не происходило. Не то что наркотики, даже об алкоголе речи не идёт. Очевидно, что у него обнаружили остаточные явления», — высказал свою версию тренер.

При этом Плющев выразил уверенность в том, что употребление наркотика было однократным.

«Молодые ребята не всегда думают, что делают. Порой хотят кому-то что-то доказать, не думая о серьёзных последствиях. Может, попал под воздействие людей, которые его окружали в тот момент. Так или иначе, это урок и для него, и для других», — отметил специалист.

Кроме того, по мнению тренера, дисквалификация Кузнецова может негативно сказаться не только на международной карьере игрока, но и на сборной России в целом.

«Западные СМИ могут использовать это с выгодой. Сейчас будут намекать на то, что у нас в сборной чуть ли не каждый второй замешан в подобном. Подобные вбросы уже знакомы нам по Олимпиаде в Сочи. Будет сложно доказать невиновность. Жене предстоит доказать свою чистоту, возможно, самому инициировать какие-то проверки, чтобы показать, что никаких остаточных компонентов у него нет», — резюмировал эксперт.

Серьёзной потерей для сборной назвал дисквалификацию Кузнецова другой известный отечественный специалист Фёдор Канарейкин.

«Это наш талантливый хоккеист. В спортивном плане очень жаль терять такого мастера на длительный срок. Не будет слов, если лишимся такого хоккеиста в расцвете сил и карьеры. Мы чистим и целенаправленно работаем в этом направлении, жёстко работаем. Что ещё надо делать? Это сломанные судьбы», — цитирует Канарейкина News.ru.

«Плевок в сторону сборной»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что безответственное поведение Кузнецова может нанести удар по имиджу сборной.

«В нашей общей истории с допингом всё это очень плохо. Всё вроде стало приходить в норму, и тут такое! Просто безобразие. Это безответственность человека. Если есть проблемы, то, значит, не надо ехать в сборную, тебе нечего там делать», — приводит слова Фетисова РИА Новости.

Ещё более жёсткую позицию занял Александр Кожевников. Двукратный олимпийский чемпион заявил, что руководству ФХР стоит занять принципиальную позицию и даже после окончания дисквалификации не вызывать форварда в национальную команду.

«Нас WADA давит по всем фронтам, а он делает такой плевок в сторону сборной, своих ребят, с которыми играл. Самое мягкое определение — безответственность. Я бы не рассчитывал на него в будущем. Во-первых, молодёжь за четыре года подрастёт. А во-вторых, если вам плюнули в лицо, а вы хотите утереться, ну утирайтесь… Я этого не понимаю. Да, он хороший игрок. Но, видите, показал, что у него внутри. Ни о чём не думает. Своё удовольствие превыше всего», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

Заслуженный тренер России Борис Михайлов также отметил, что Кузнецов оказался в этой ситуации по своей вине. При этом, по мнению специалиста, национальная команда в его отсутствие не станет слабее.

«Карьера в сборной? Это у Кузнецова надо спросить, о чём он вообще думал! Вот и всё. Да, Женя хороший парень, но раз всё так сложилось, то теперь будет наблюдать со стороны, я никакой трагедии в этом не вижу. Каждый взрослый человек сам отвечает за свои поступки», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

Заслуженный мастер спорта России Александр Гуськов предположил, как на произошедшее могут отреагировать в НХЛ.

«Ни WADA, ни Международная федерация хоккея не подчиняются НХЛ. Поэтому лига будет смотреть сама, тема-то серьёзная. Наркотики там очень не любят, но как такового допинга в этом случае нет», — приводит слова Гуськова Metro.

Источник: Россия Сегодня