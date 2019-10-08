Юмашева прокомментировала состояние российско-американских отношений

8 октября 2019     17
Юмашева прокомментировала состояние российско-американских отношений

08:54

Допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала состояние российско-американских отношений. По её словам, невыдача виз российским делегатам и проведение допросов становятся тенденцией со стороны США.

Инга Юмашева © Максим Блинов/РИА Новости

«Это явление неприятное, но, как политик, вижу, что это, к сожалению, становится определённого рода тенденцией в российско-американских отношениях», — заявила политик в эфире телеканала «Россия 24».

Юмашева отметила, что допрос, а также невыдача виз российской делегации на Генассамблее ООН и сотрудникам МИД для поездки на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» являются «звеньями одной цепи».

6 октября стало известно, что сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка Юмашеву. 

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что обе палаты российского парламента изучат случившуюся ситуацию.

Источник: Россия Сегодня

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