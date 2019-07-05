Юнкер: процесс выборов руководства ЕС не был достаточно прозрачным

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что процесс выборов нового руководства Евросоюза не был достаточно прозрачным.

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Политсовет севастопольской «Единой России» изменили Полномочия трёх членов севастопольского политсовета “Единой России” были прекращены в ходе очередной конференции, прошедшей 4 июля. Из состава политсовета вывели Валерия …



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Пожарным удалось отстоять виноградники Коктебеля Вечером 4 июля в Коктебеле горела сухая трава. Из-за сильного ветра огонь распространялся стремительно и угрожал соседним виноградникам. Пожарным Коктебеля …

