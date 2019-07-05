Юнкер: процесс выборов руководства ЕС не был достаточно прозрачным

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что процесс выборов нового руководства Евросоюза не был достаточно прозрачным.
Источник: Россия Сегодня
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что процесс выборов нового руководства Евросоюза не был достаточно прозрачным.
Источник: Россия Сегодня
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