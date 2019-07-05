Юнкер: процесс выборов руководства ЕС не был достаточно прозрачным

5 июля 2019     24
Юнкер: процесс выборов руководства ЕС не был достаточно прозрачным

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что процесс выборов нового руководства Евросоюза не был достаточно прозрачным.

Источник: Россия Сегодня

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