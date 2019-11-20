Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы

14:40
Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.© Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com
«Не понимаю, в чём смысл скандировать такие речёвки в адрес футболиста, который забивает и приносит пользу команде, борется за звание лучшего бомбардира в истории страны», — сказал Юран в интервью RT.
Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил, что не считает инцидент с Дзюбой и фанатами спланированной акцией.
Источник: Россия Сегодня