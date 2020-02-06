Юрист прокомментировала решение суда по делу жившей в клинике девочки

11:27

Юрист «Мать и дитя» Екатерина Ларина прокомментировала RT решение суда об ограничении в правах родителей девочки, которая жила пять лет в перинатальном центе.

© Фото из личного архива Gettyimages.ru

«Ребёнок по-прежнему находится в центре. На вступление в силу решения суда действительно отводятся положенные по закону 30 дней, за время которых обе стороны процесса могут подать апелляцию. Родители, конечно, могут приехать и забрать дочку в этот период, они имеют на это право. Но для воспрепятствования этому и существуют специалисты опеки и попечительства, у них свои методы работы, с которыми я, юрист, ничего общего не имею», — заявила она.

5 февраля Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) «Мать и дитя». Как сообщалось, ребёнка передадут органам опеки.

В январе 2019 года сотрудники центра сообщили, что в медицинском учреждении на протяжении пяти лет проживает девочка, которую родители отказываются забирать домой, так как якобы опасаются за её здоровье, хотя, по словам специалистов, ребёнок абсолютно здоров.

В конце декабря органы опеки и попечительства Москвы подали иск против родителей девочки об ограничении их родительских прав.

Подробнее — в материале RT.

Источник: Россия Сегодня