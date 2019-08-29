Юрист прокомментировал публикацию телеканалом «Дождь» финансового отчёта

10:07

Юрист, член Общественной палаты Илья Ремесло прокомментировал публикацию телеканалом «Дождь» финансового отчёта через несколько часов после запроса RT. По его мнению, руководители телекомпании решили действовать на опережение.

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«У политтехнологов это называется «информационная прививка»: когда кто-то знает о появлении информации, которую невозможно опровергнуть, сам объект, в отношении которого идёт негатив, должен опубликовать эти сведения первым. Тогда возникнет эффект добровольного признания: мол, мы сами всё вам рассказали, уважаемая аудитория», — сказал в беседе с RT Ремесло.

По его словам, в таком случае репутационные потери от публикации могут быть ниже.

21 августа RT обратился к гендиректору «Дождя» Наталье Синдеевой с просьбой прокомментировать информацию о том, что с 2014 года телеканал получает финансирование из-за рубежа. Через несколько часов на его сайте был выложен финансовый отчёт, из которого следует, что средства поступали в рамках рекламных контрактов со структурами Евросоюза.

Подробнее — в материале RT.

Источник: Россия Сегодня