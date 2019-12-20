Юрлова-Перхт не стала комментировать своё выступление в спринте на этапе КМ в Анси

18:59

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт отказалась комментировать своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.

© Eibner-Pressefoto /EXPA/Adelsber globallookpress.com

«Моё выступление? Не буду комментировать. Почему? От того, что всё промокло», — сказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».

Юрлова-Перхт заняла 18-е место в гонке, отстав от лидера на 1 минуту 14,8 секунды.

Ранее сообщалось, что норвежка Тириль Экхофф победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси.

Источник: Россия Сегодня