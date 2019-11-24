Явка на выборы президента Румынии на 14:00 составила 21,99%

14:57

Центральное избирательное бюро Румынии заявило, что явка на выборы президента страны на 14:00 составила 21,99%.

Об этом сообщает ТАСС

Уточняется, что к этому времени на избирательные участки пришло чуть более 4 млн. граждан.

Как указывает агентство, в первом туре 10 ноября явка на этот час составляла 20,68%.

24 ноября в Румынии стартовал второй тур президентских выборов. За пост главы страны соперничают экс-премьер Румынии и действующий румынский лидер Клаус Йоханнис.

Источник: Россия Сегодня