Явка на выборы президента Румынии на 14:00 составила 21,99%

24 ноября 2019     12
Явка на выборы президента Румынии на 14:00 составила 21,99%

14:57

Центральное избирательное бюро Румынии заявило, что явка на выборы президента страны на 14:00 составила 21,99%.

Об этом сообщает ТАСС

Уточняется, что к этому времени на избирательные участки пришло чуть более 4 млн. граждан.

Как указывает агентство, в первом туре 10 ноября явка на этот час составляла 20,68%.

24 ноября в Румынии стартовал второй тур президентских выборов. За пост главы страны соперничают экс-премьер Румынии и действующий румынский лидер Клаус Йоханнис.

Источник: Россия Сегодня

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