Ягудин назвал коронавирус «полнейшей чушью»

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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился своим мнением об эпидемии коронавируса.© Екатерина Чеснокова РИА Новости
«Коронавирус — это полнейшая чушь! От обычного гриппа и туберкулёза больше людей умирает! Такое развели!» — написал Ягудин в сториз в Instagram.
В настоящее время в Москве действует запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 5 тыс. человек.
Ранее Плющенко раскритиковал российские авиакомпании, которые продолжают рейсы в Китай.
Источник: Россия Сегодня