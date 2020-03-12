Ягудин назвал коронавирус «полнейшей чушью»

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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился своим мнением об эпидемии коронавируса.

© Екатерина Чеснокова РИА Новости

«Коронавирус — это полнейшая чушь! От обычного гриппа и туберкулёза больше людей умирает! Такое развели!» — написал Ягудин в сториз в Instagram.

В настоящее время в Москве действует запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 5 тыс. человек.

Ранее Плющенко раскритиковал российские авиакомпании, которые продолжают рейсы в Китай.

Источник: Россия Сегодня