Ягудин не удивлён успешным дебютом Трусовой на взрослом уровне

22:10

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в беседе с RT поделился мнением о дебюте российской фигуристки Александры Трусовой на взрослом уровне.

© Hitoshi Mochizuki/AFLO globallookpress.com

«Нет никакого удивления. К тому, что Саша так начнёт свою взрослую карьёру, были все предпосылки. Говорить о сенсации можно было бы только в том случае, если бы мы не знали, что Трусова умеет чисто прыгать четвертные, а так всё очень закономерно. Мы видели как она готова к сезону ещё во время контрольных прокатов, так что на соревнованиях просто вышла и сделала то, что может и умеет. Аплодирую Саше!», — заявил Ягудин RT.

Ранее Роман Костомаров высказал мнение, что Трусовой не было смысла откладывать использование сложных четверных прыжков на более позднюю часть соревновательного сезона.

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Источник: Россия Сегодня