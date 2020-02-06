Ядерный порог: как размещение боеголовок W76-2 на подлодках США может повлиять на систему мировой безопасности

В МИД России заявили, что Москва «с большой тревогой» реагирует на размещение Соединёнными Штатами новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2 на подводных лодках. Ранее Пентагон сообщил о развёртывании соответствующих вооружений. В качестве обоснования такого шага в американском ведомстве сослались на необходимость сдерживания «потенциальных противников». По мнению экспертов, эксплуатация W76-2 «сделает мировую систему безопасности ещё более шаткой». Однако для России такое оружие не представляет угрозы, подчеркнули аналитики.

Москва обеспокоена размещением новых ядерных зарядов малой мощности W76-2 на подлодках США. Об этом заявил журналистам 5 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы реагируем на это с большой тревогой не потому, что видим в этом угрозу безопасности нашей страны (как раз безопасность надёжным образом обеспечена в результате усилий, которые предпринимались и в плане вооружения, и в плане создания перспективных образцов военной техники), но с точки зрения доктрин и концепций, которые применяются американцами в ядерной сфере. Это очень тревожно», — подчеркнул Рябков.

По его словам, «появление на стратегических носителях США зарядов пониженной мощности» означает, что американская сторона не исключает вероятности развязывания ядерного конфликта.

«Это отражение того, что США реально понижают ядерный порог, что они допускают для себя ведение ограниченной ядерной войны и победу в такой войне», — отметил дипломат.

Рябков призвал международное сообщество противодействовать опасным шагам Вашингтона в ядерной сфере.

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О размещении W76-2 на подводных лодках США ранее сообщил Пентагон, опубликовав соответствующее заявление заместителя американского министра обороны по политическим вопросам Джона Руда.

В качестве обоснования начала эксплуатации новых боеголовок представитель оборонного ведомства ссылается на «Обзор ядерной политики» (Nuclear Posture Review, NPR), определяющий долгосрочную стратегию США в области ядерных вооружений, в котором Россия значится как «потенциальный противник».

«ВМС США ввели в эксплуатацию боеголовки малой мощности W76-2, предназначенные для баллистических ракет подводного базирования. В Обзоре ядерной политики от 2018 года министерство определило необходимость «модифицировать небольшое число ядерных боеголовок баллистических ракет подводного базирования» в качестве реакции на вывод о том, что потенциальные противники, в частности Россия, полагают, что применение ядерного оружия малой мощности даст им преимущество перед Соединёнными Штатами, а также их союзниками и партнёрами», — говорится в заявлении представителя Пентагона.

Руд также назвал новые боеголовки W76-2 «оперативным, более долговечным маломощным ядерным стратегическим оружием», которое якобы «укрепляет потенциал» США для «расширенного сдерживания». Кроме того, он уточнил, что такие боеголовки «демонстрируют потенциальным противникам, что ограниченное использование ядерного оружия не даст им преимущества», поскольку США якобы способны «убедительно и решительно ответить на любую возможную угрозу».

Накануне в интервью Associated Press Руд заявил, что оснащение боеголовками малой мощности W76-2 баллистических ракет Trident II, которые несут подлодки США, якобы снижает риск ядерной войны. По его словам, Соединённые Штаты будут придерживаться политики использования ядерного оружия только в «чрезвычайных обстоятельствах». Кроме того, как сообщил заместитель главы Пентагона агентству, наличие таких боеголовок поможет убедить Россию не идти на риск развязывания ядерного конфликта.

Атомная подводная лодка USS Tennessee Reuters © Mass Communication Specialist 1st Class James Kimber / US Navy

Однако подробную информацию о W76-2 представитель Минобороны США предоставить отказался, сославшись на повышенную секретность.

При этом на прошлой неделе Федерация американских учёных (Federation of American Scientists, FAS) сообщила, что первой подлодкой, на ракетах которой появились эти боеголовки, стал атомоход USS Tennessee класса Ohio. По данным некоммерческой организации, в конце 2019 года эта субмарина покинула военно-морскую базу Kings Bay (штат Джорджия) и отправилась на патрулирование Атлантического океана. Однако американское военно-политическое руководство тогда не комментировало эту информацию.

Как отмечала FAS, мощность W76-2 — около 5 кт (килотонн), в то время как более старая версия этого вида вооружений W76-1 имеет заряд 90 кт. Сообщается также, что первый экземпляр новой боеголовки был изготовлен в феврале 2019 года.

«Ставка на региональное ядерное сдерживание»

«Обзор ядерной политики» (Nuclear Posture Review, NPR), на который ссылается Пентагон, обосновывая развёртывание W76-2, был опубликован в феврале 2018 года. В документе подчёркивается необходимость «регионального сдерживания» России, КНР, Северной Кореи и противодействия «ядерным амбициям» Ирана.

По версии авторов обзора, пока американская сторона якобы уменьшала свой ядерный арсенал, Москва и Пекин «двигались в противоположном направлении», а Пхеньян продолжал «незаконное» развитие ракетно-ядерной программы.

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Кроме того, в NPR подчёркивается, что Россия и Китай стремятся оспаривать «традиционное военное превосходство США в западной части Тихого океана». Говорится также и о том, что «Россия должна понять, что любое применение ядерного оружия, пусть и ограниченное, неприемлемо».

Однако при этом в документе декларируется, что Вашингтон может применить свой ядерный арсенал в ответ на «значимую неядерную стратегическую атаку», в частности если она затронет инфраструктуру, население или командные пункты США и их союзников.

Как отмечает в беседе с RT эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков, развёртывание Соединёнными Штатами новых боеголовок W76-2 — часть общей политики Вашингтона по активной модернизации своего ядерного арсенала.

«В основе ядерной политики США в том числе делается ставка и на региональное сдерживание. В «Обзоре ядерной политики» в открытую указывается, что Россия является геополитическим противником и, соответственно, ядерный арсенал США будет направлен против неё», — указывает аналитик.

По словам Ермакова, говоря о новых боеголовках как о «более долговечном стратегическом оружии», заместитель главы Пентагона имел в виду просто «продление его жизненного цикла».

Здание Пентагона AFP © Frederic Wallois

Ермаков обращает внимание, что власти США ранее не комментировали сообщения о начале развёртывания боеголовок W76-2.

«Эту информацию они подтвердили только сейчас, поскольку хотят оказать дополнительное давление на другие страны, в том числе на Россию, в преддверии обсуждения судьбы СНВ-III (Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. — RT)», — полагает эксперт.

«Опасный и дестабилизирующий шаг»

Москва не первый раз выражает беспокойство в связи с планами Белого дома по развёртыванию W76-2. Как отметил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, «разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и, конечно же, повышает риски ядерного конфликта». Об это он заявил во время пресс-конференции с иракским коллегой Мухаммадом Али аль-Хакимом, состоявшейся в коне января 2019 года. По словам Лаврова, такие действия США не добавляют безопасности современному миру.

Подобную озабоченность высказывают и американские политики и эксперты. Так, запрет на эксплуатацию модифицированных боеголовок содержался в одной из версий проекта Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA), которая в итоге не была утверждена.

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Против использования W76-2 выступил и демократ Джек Рид в ходе своего декабрьского выступления в сенате, где он представляет штат Род-Айленд.

«Я настаиваю, что это оружие не укрепит нашу национальную безопасность, а лишь усилит риск просчёта с тяжёлыми последствиями», — заявил представитель Демпартии.

Бывший офицер ВВС США, сооснователь международного объединения сторонников ликвидации ядерного оружия Global Zero Брюс Блэр, в свою очередь, призвал не «поддаваться иллюзии», что ядерные вооружения меньшей мощности — это «более применимая альтернатива на случай конфликта».

«Любое применение этого оружия будет сопряжено с риском разжигания конфликта и эскалации до состояния полномасштабной ядерной войны», — приводит его слова информагентство Associated Press.

Российские эксперты также обращают внимание на то, что «аргументы американских властей о безопасности и пользе гибкого применения новых ядерных боеголовок не выдерживают никакой критики».

«Именно такие меры, как снижение мощности боезарядов, порождают планы у военно-политического руководства США об ограниченном ядерном ударе, который теперь будет расцениваться Вашингтоном как приемлемый. На самом деле такие шаги ведут к дополнительным достаточно большим рискам», — заявил Сергей Ермаков.

Утверждение американской стороны, что посредством развёртывания W76-2 они смогут эффективнее сдерживать Россию, аналитик назвал не более чем «политическим заявлением».

«Тут США лукавят и не по назначению используют свою концепцию силового сдерживания и устрашения. Для России такое оружие не представляет серьёзной угрозы», — пояснил эксперт.

Военные ВМС США globallookpress.com © US Navy

Однако Ермаков подчеркнул, что в целом эксплуатация боеголовок W76-2 «сделает мировую систему безопасности ещё более шаткой».

«Кажущаяся доступность ядерного оружия и его применения без, на первый взгляд, глобальных последствий понижает порог его применения, соответственно, в такой ситуации о стабильности в мире речи быть не может, при таком раскладе конфронтация между странами будет только нарастать», — отметил аналитик.

Именно по этой причине использование боеголовок W76-2 американской стороной следует расценивать как «опасный и дестабилизирующий шаг», заявил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк

«При определённых условиях эксплуатация W76-2 может спровоцировать ядерный конфликт. И его последствия затронут всех без исключения», — заключил аналитик.

Источник: Россия Сегодня