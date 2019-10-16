Ян: сделаю так, что Сехудо преклонит предо мной колено

11:33

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян заявил, что намеревается завладеть чемпионским поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в своей весовой категории, которым в настоящее время обладает американец Генри Сехудо.

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«Всё очевидно: мой план — стать чемпионом и удержать пояс. Сделаю так, что Сехудо преклонит предо мной колено. Я считаю, что хорошо сочетаюсь с ним по стилю. Я успешно выступаю против борцов. Он может поверить, что я не устану после одного раунда, как другие. Я буду готов к пяти или десяти раундам, если нужно», — цитирует Яна MMA Fighting.

Пётр Ян занимает четвёртую строчку в рейтинге бойцов UFC, выступающих в легчайшем весе.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в двух весовых категориях вызвал на бой Макгрегора.

Источник: Россия Сегодня