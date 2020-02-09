Япония успешно вывела на орбиту спутник-шпион

9 февраля 2020     21
Япония успешно вывела на орбиту спутник-шпион

09:40

Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) заявило об успешном запуске спутника-шпиона «Когаку-7» ракетой-носителем Н2А. Космический аппарат уже вышел на заданную орбиту.

© JIJI PRESS / AFP

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь. События недели 9.02
Вести Севастополь. События недели 9.02.2020

Главные темы выпуска: – Сто дней или всё-таки больше? Эксперты спорят, хватит ли воды полуострову этим летом? Есть ли шанс …


Япония успешно вывела на орбиту спутник-шпион
Япония успешно вывела на орбиту спутник-шпион

09:40 Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) заявило об успешном запуске спутника-шпиона «Когаку-7» ракетой-носителем Н2А. Космический аппарат уже вышел на заданную орбиту. …


Назван мотив устроившего стрельбу в Таиланде военного
Назван мотив устроившего стрельбу в Таиланде военного

Мотивом военнослужащего Джакрапанта Томму (Jakrapanth Thomma), который ранил и расстрелял десятки людей при захвате торгового центра в Таиланде, был конфликт …


Три человека погибли в ДТП с фурой под Иркутском
Три человека погибли в ДТП с фурой под Иркутском

В результате столкновения грузовика Scania и легкового автомобиля Toyota Camry в Иркутской области погибли три человека, сообщает 9 февраля портал …


Лех Валенса высмеял заявление Польши о праве на репарации от России
Лех Валенса высмеял заявление Польши о праве на репарации от России

Бывший президент Польши Лех Валенса высмеял заявление главы МИД Павла Яблонского о «безоговорочном» праве на получение репараций от России за …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты