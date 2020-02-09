Япония успешно вывела на орбиту спутник-шпион

09:40
Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) заявило об успешном запуске спутника-шпиона «Когаку-7» ракетой-носителем Н2А. Космический аппарат уже вышел на заданную орбиту.© JIJI PRESS / AFP
Источник: Россия Сегодня
09:40
Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) заявило об успешном запуске спутника-шпиона «Когаку-7» ракетой-носителем Н2А. Космический аппарат уже вышел на заданную орбиту.© JIJI PRESS / AFP
Источник: Россия Сегодня
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